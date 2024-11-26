«Миллионер из трущоб» может получить сиквел

Bridge7, новая компания экс-продюсера Netflix Свати Шетти и бывшего агента CAA Гранта Кессмана, приобрели права на продолжение оскароносного фильма Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб», пишет Variety.

Для работы над сиквелом Шетти и Кессман заключили соглашение с британской компанией Celador, которая выпустила оригинальный фильм совместно с Film4. Bridge7, расположенная в Лос-Анджелесе, начинает свою деятельность с «фокусом на универсальных человеческих историях с разнообразными персонажами и мирами», говорится в заявлении.

«Некоторые истории остаются с нами надолго после титров, и „Миллионер из трущоб“, несомненно, одна из них. Этот сюжет универсален, он преодолевает культурные и географические границы и воплощает в себе те истории, которые мы любим — те, которые сочетают в себе развлечение и глубокий человеческий опыт», — написали Шетти и Кессман.

«Я рад, что Свати и Грант выбрали сиквел „Трущоб“ для запуска своей новой компании. Celador с нетерпением ждет начала сотрудничества с Bridge7, когда на экране будет показана следующая глава путешествия Джамала», — добавил председатель Celador International Пол Смит.