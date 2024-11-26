«Матрица» и «Быть Джоном Малковичем»: Rolling Stone выбрал лучшие фильмы 1999 года

Киноредакция журнала Rolling Stone опубликовала список 99 лучших фильмов 1999 года, который называют лучшим годом в кино.

В редакции подчеркнули, что при составлении рейтинга ориентировались как на даты релиза фильмов в американском прокате, так и на даты премьер на кинофестивалях.

Так, в списке можно встретить «Аудиенцию», «Пса-призрака: Путь самурая», «Крысолова» и «Хорошую работу», несмотря на то что каждая из этих работ не появлялась на американских экранах до 2000 года.

В топ-10 рейтинга Rolling Stone вошли: «Магнолия», «Матрица», «Быть Джоном Малковичем», «Свой человек», «Девственницы-самоубийцы», «Хорошая работа», «Выскочка», «Простая история», «Бойцовский клуб» и «Академия „Рашмор“».