Журналистке из Читы дали 4 года тюрьмы за сотрудничество с иностранной организацией

В Забайкальском крае журналистку Нику Новак приговорили к четырем годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией. Об этом сообщил РБК со ссылкой на адвоката Новак Юлию Кузнецову.
Издание отмечает, что подробности дела неизвестны. По словам юриста, дело слушалось в закрытом режиме с грифом «совершенно секретно».
Журналистку осудили по ст. 275.1 УК («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).
Ранее Новак работала выпускающим редактором ChitaMedia, репортером ZabTV и главным редактором Zab.ru, а также регулярно ездила в Донбасс. Последние три года она руководила организацией «оДАРенные», которая устраивала музыкально-поэтические вечера для детей.