«Меня публично унизили»: Кира Найтли больше не будет сниматься во франшизах

Кира Найтли заявила, что не собирается возвращаться к франшизам после съемок в «Пиратах Карибского моря».

«Забавно, когда что‑то одновременно и создает тебя, и разрушает. Это были самые успешные фильмы, в которых я когда‑либо принимала участие, и именно они стали причиной того, что меня публично унизили. Поэтому в моей голове они находятся в очень запутанном месте.

Из‑за них меня воспринимали как ничтожество, но из‑за того, что они так хорошо шли, мне дали возможность сняться в фильмах, за которые я в итоге получила номинации на „Оскар“ („Гордость и предубеждение“ и „Игра в имитацию“. — Прим. ред.)», — отметила она.

Найтли снималась в первых трех фильмах франшизы, начиная с 2003 года. Она сыграла Элизабет Суонн в оригинальных фильмах «Проклятие Черной жемчужины», «Сундук мертвеца» (2006) и «На краю света» (2007) вместе с Орландо Блумом и Джонни Деппом.