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«Меня публично унизили»: Кира Найтли больше не будет сниматься во франшизах

Сегодня в 12:08
Фото: Walt Disney Pictures

Кира Найтли заявила, что не собирается возвращаться к франшизам после съемок в «Пиратах Карибского моря».

«Забавно, когда что‑то одновременно и создает тебя, и разрушает. Это были самые успешные фильмы, в которых я когда‑либо принимала участие, и именно они стали причиной того, что меня публично унизили. Поэтому в моей голове они находятся в очень запутанном месте.

Из‑за них меня воспринимали как ничтожество, но из‑за того, что они так хорошо шли, мне дали возможность сняться в фильмах, за которые я в итоге получила номинации на „Оскар“ („Гордость и предубеждение“ и „Игра в имитацию“. — Прим. ред.)», — отметила она.

Найтли снималась в первых трех фильмах франшизы, начиная с 2003 года. Она сыграла Элизабет Суонн в оригинальных фильмах «Проклятие Черной жемчужины», «Сундук мертвеца» (2006) и «На краю света» (2007) вместе с Орландо Блумом и Джонни Деппом.

По словам Найтли, она не хотела бы возвращаться в сиквелы из‑за сложного графика и требований. «Часы работы просто безумны. Это годы твоей жизни, ты не можешь контролировать, где ты снимаешься, как долго ты снимаешься, что ты снимаешь», — объяснила она.

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