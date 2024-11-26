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В парке Горького открылись кафе для белок

Сегодня в 11:10
Фото: «Парк Горького»/Telegram

В московском парке Горького появилось «Беличье кафе». Сотрудники парка смастерили для белок новые кормушки, которые помогают пище не отсыреть и затрудняют доступ птицам.

К каждой такой кормушке прикреплено меню, которое напоминает посетителям о правильном рационе грызунов. Сбалансированные блюда должны состоять из сырых орехов, неочищенных семечек и несладких сухофруктов.

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© Парк Горького/Telegram
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© Парк Горького/Telegram

«Мы долго мастерили эти кормушки — благодаря их конструкции орешки засыпаются в короб и не отсыревают, а узкая щель снизу затрудняет доступ голубям и воронам. В кафе самообслуживание: белочкам нравится добывать орешки по одному», ― отметили сотрудники.

Скоро в парке Горького можно будет не только покормить белок, но и покататься на коньках. 29 ноября там начнет работать Большой каток, который займет более 16 тыс. квадратных метров. На нем воссоздадут атмосферу небольшого города.

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