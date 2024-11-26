В парке Горького открылись кафе для белок

В московском парке Горького появилось «Беличье кафе». Сотрудники парка смастерили для белок новые кормушки, которые помогают пище не отсыреть и затрудняют доступ птицам.

К каждой такой кормушке прикреплено меню, которое напоминает посетителям о правильном рационе грызунов. Сбалансированные блюда должны состоять из сырых орехов, неочищенных семечек и несладких сухофруктов.

1 / 2 © Парк Горького/Telegram 2 / 2 © Парк Горького/Telegram

«Мы долго мастерили эти кормушки — благодаря их конструкции орешки засыпаются в короб и не отсыревают, а узкая щель снизу затрудняет доступ голубям и воронам. В кафе самообслуживание: белочкам нравится добывать орешки по одному», ― отметили сотрудники.