Кендрик Ламар выпустил клип на трек «Squabble Up» с нового альбома «GNX»

Кендрик Ламар представил клип на песню «Squabble Up», вошедшую в его неожиданно выпущенный альбом «GNX».
В ролике рэпер занимает центральное место, в то время как вокруг появляются и исчезают танцоры. В видео полно отсылок — от фильма «Угроза обществу» до рождественского парада в Комптоне и обложки альбома Ice-T «Power». В какой‑то момент Ламар читает книгу с названием «Как стать похожим на Кендрика для чайников».
Ролик снял Calmatic, который получил широкую известность благодаря клипу на песню «Old Town Road» Lil Nas X при участии Билли Рэя Сайруса. В 2019-м клип получил премию MTV Video Music Award за лучшую режиссуру, а в 2020 году — премию «Грэмми» за лучшее музыкальное видео. Режиссер также работал с Childish Gambino, Андерсоном Пакаком, Фарреллом Уильямсом и Jay-Z.
Альбом «GNX» неожиданно вышел 22 ноября, став первым полноформатным проектом с 2022 года, когда он выпустил «Mr. Morale & the Big Steppers». В альбоме приняли участие такие музыканты, как SZA, Джек Антонофф, Sounwave, Mustard, Kamasi Washington, Terrace Martin, Lefty Gunplay, Dody6 и многие другие.
Релиз пластинки состоялся после того, как Ламар выпустил ряд песен весной, на фоне противостояния с Дрейком. Из всех вышедших треков песня «Not Like Us» стала самым громким хитом, заняв первое место в Billboard Hot 100.