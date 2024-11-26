Кендрик Ламар выпустил клип на трек «Squabble Up» с нового альбома «GNX»

В ролике рэпер занимает центральное место, в то время как вокруг появляются и исчезают танцоры. В видео полно отсылок — от фильма «Угроза обществу» до рождественского парада в Комптоне и обложки альбома Ice-T «Power». В какой‑то момент Ламар читает книгу с названием «Как стать похожим на Кендрика для чайников».