Наркоторговец случайно отправил рекламу наркотиков полицейскому и попал в тюрьму

Суд в британском Чичестера приговорил 25-летнего Филиппа Пола к трем годам тюрьмы за торговлю наркотиками и их хранение. Подсудимого удалось вычислить после того, как он отправил полицейскому сообщение с рекламой крэка и героина, сообщает Daily Mail.

Полиция графства Суррей узнала о схеме наркоторговли еще в марте этого года после того, как изучила телефонные сообщения одного из покупателей. Однако установить «держателя» схемы в этом районе получилось с помощью его случайного сообщения.

Пол ошибся лишь в одной цифре телефона, и сообщение пришло прямиком офицеру полиции. Он показал СМС своим коллегам, личность наркоторговца раскрыли и Пола задержали.

При обыске у него дома нашли сверток крэка, три свертка героина, пакет с двумя граммами каннабиса и 337 фунтов стерлингов наличными. Пол признал вину в причастности к поставкам крэка и героина, а также в хранении каннабиса.

«Торговля наркотиками может иметь чрезвычайно разрушительное воздействие на местное сообщество, и торговцы зарабатывают свои нечестно нажитые деньги на несчастьях других. Если вы приедете в Суррей, чтобы торговать наркотиками, мы будем преследовать вас и отдадим в руки правосудия», — отметил следователь Джозеф Браун.