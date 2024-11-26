Кортни Б. Вэнс заменит Лэнса Реддика в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»

Зевс — греческий бог неба и отец полубога Талии Грейс. В первом сезоне Зевс, сыгранный Реддиком, обвинил Перси в краже его молнии. Это заставляет Перси и его друзей отправиться в поход, чтобы найти ее и остановить войну между богами.

Второй сезон «Перси Джексона» будет основан на «Море чудовищ», второй части серии книг Рика Риордана. Согласно официальному логлайну, Перси «возвращается в „Лагерь полукровок“ год спустя и обнаруживает, что его мир перевернулся с ног на голову. Его дружба с Аннабет стала другой, он узнает, что у него есть брат-циклоп, Гровер пропал, а лагерь находится в осаде сил Кроноса. Путешествие Перси приведет его в Море Чудовищ, где его ждет тайное предназначение».