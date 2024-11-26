Кортни Б. Вэнс заменит Лэнса Реддика в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»

Кортни Б. Вэнс сыграет Зевса во втором сезоне сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Об этом пишет Variety.
Изначально эту роль исполнял Лэнс Реддик. Однако после окончания съемок первого сезона, в марте 2023-го, он скончался.
Зевс — греческий бог неба и отец полубога Талии Грейс. В первом сезоне Зевс, сыгранный Реддиком, обвинил Перси в краже его молнии. Это заставляет Перси и его друзей отправиться в поход, чтобы найти ее и остановить войну между богами.
Второй сезон «Перси Джексона» будет основан на «Море чудовищ», второй части серии книг Рика Риордана. Согласно официальному логлайну, Перси «возвращается в „Лагерь полукровок“ год спустя и обнаруживает, что его мир перевернулся с ног на голову. Его дружба с Аннабет стала другой, он узнает, что у него есть брат-циклоп, Гровер пропал, а лагерь находится в осаде сил Кроноса. Путешествие Перси приведет его в Море Чудовищ, где его ждет тайное предназначение».
Вэнс наиболее известен по таким фильмам, как «Охота за „Красным Октябрем“», «Жена священника» и «Приключения Гекльберри Финна», а также по сериалам, включая «Закон и порядок: Преступные намерения», «Страна Лавкрафта», «Народ против О. Джей Симпсона: Американская история преступлений» и другим.