Глен Пауэлл объявил конкурс двойников. Победитель получит роль в фильме

Глен Пауэлл объявил конкурс двойников и предложил победителю эпизодическую роль в своем следующем фильме.
«Добро пожаловать на конкурс двойников Джастина Хартли», — пошутил актер. «Если говорить серьезно, то я собрал вас здесь сегодня для важной миссии. Я хочу провернуть ограбление, и нам не нужны маски, потому что у нас у всех одинаковые лица. Это идеальное преступление! Они не смогут поймать всех нас, потому что мы — одно целое», — добавил актер.
Пауэлл отметил, что его родители снимаются во всех его фильмах, и объявил, что победитель конкурса сможет выиграть для своих родителей или любого члена семьи камео в любом следующем фильме актера.
В последний месяц в Лондоне и США прошел не один конкурс двойников. Так, в Нью-Йорке и Чикаго искали двойника Джереми Аллена Уайта, на Манхэттене — Тимоти Шаламе, а в Лондоне — Гарри Стайлза.
Сейчас Глен Пауэлл снимается в ремейке «Бегущего человека» от Эдгара Райта. Оригинальная экранизация романа одноименного романа Стивена Кинга вышла в 1987 году, и тот фильм стал одним из ключевых в карьере Арнольда Шварценеггера.