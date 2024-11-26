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Глен Пауэлл объявил конкурс двойников. Победитель получит роль в фильме

Сегодня в 09:38
Фото: Netflix Studios

Глен Пауэлл объявил конкурс двойников и предложил победителю эпизодическую роль в своем следующем фильме.

«Добро пожаловать на конкурс двойников Джастина Хартли», — пошутил актер. «Если говорить серьезно, то я собрал вас здесь сегодня для важной миссии. Я хочу провернуть ограбление, и нам не нужны маски, потому что у нас у всех одинаковые лица. Это идеальное преступление! Они не смогут поймать всех нас, потому что мы — одно целое», — добавил актер.

Пауэлл отметил, что его родители снимаются во всех его фильмах, и объявил, что победитель конкурса сможет выиграть для своих родителей или любого члена семьи камео в любом следующем фильме актера.

В последний месяц в Лондоне и США прошел не один конкурс двойников. Так, в Нью-Йорке и Чикаго искали двойника Джереми Аллена Уайта, на Манхэттене — Тимоти Шаламе, а в Лондоне — Гарри Стайлза.

Сейчас Глен Пауэлл снимается в ремейке «Бегущего человека» от Эдгара Райта. Оригинальная экранизация романа одноименного романа Стивена Кинга вышла в 1987 году, и тот фильм стал одним из ключевых в карьере Арнольда Шварценеггера.

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