Глен Пауэлл объявил конкурс двойников. Победитель получит роль в фильме

«Добро пожаловать на конкурс двойников Джастина Хартли», — пошутил актер. «Если говорить серьезно, то я собрал вас здесь сегодня для важной миссии. Я хочу провернуть ограбление, и нам не нужны маски, потому что у нас у всех одинаковые лица. Это идеальное преступление! Они не смогут поймать всех нас, потому что мы — одно целое», — добавил актер.