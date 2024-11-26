Съемки второго сезона «Миротворца» завершились

Глава DC Studios Джеймс Ганн объявил о завершении съемок второго сезона «Миротворца».

«Спасибо всему нашему актерскому составу и съемочной группе. Мое облегчение от перерыва в съемках после десяти месяцев подряд компенсируется тем, как сильно я буду скучать по всем вам!» — написал он в своих соцсетях.

Несколькими днями ранее Ганн опубликовал фотографию Джона Сины и Дженнифер Холланд в их последний съемочный день. «Ко всему прочему, вчерашние съемки были одним из самых веселых съемочных дней, которые у меня когда‑либо были! Спасибо невероятным жителям Саванны, штат Джорджия, за то, что сделали пребывание съемочной группы „Миротворца“ здесь таким особенным», — рассказал режиссер.

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Max заказал второй сезон сериала еще до финала первого сезона после сильного старта на стриминговой платформе. Проект рассказывает о похождениях Миротворца — тщеславного человека, который верит в мир любой ценой, независимо от того, сколько людей ему придется убить, чтобы добиться его. В нем снимаются Даниель Брукс, Дженнифер Холланд, Фредди Строма, Чуквуди Ивуджи, Стив Эйджи и Роберт Патрик.

Во втором сезоне сериала HBO в актерский состав войдет Фрэнк Грилло. Он сыграет Рика Флага-старшего. Впервые Грилло озвучил анимационную версию своего персонажа в мультсериале «Монстры-коммандос».