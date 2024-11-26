Джуд Лоу рассказал, что английский домик из «Отпуска по обмену» не существует в реальности

Британский актер Джуд Лоу, сыгравший одну из центральных ролей в романтической комедии «Отпуск по обмену», разочаровал поклонников фильма. Он рассказал в интервью радиошоу The Zoe Ball Breakfast Show, что уютный домик в Англии, где жила сестра его героя, не существует в реальности.

Артист признался, что режиссер Нэнси Майерс не смогла найти подходящий коттедж для съемок. Она хотела, чтобы место действия английской части истории выглядело как «коробка шоколадных конфет».

Когда домика, соответствующего ее представлению, не нашлось в Англии, Майерс нарисовала план коттеджа. После этого кинематографистка арендовала пространство и нашла людей, которые построили там коттедж ее мечты.

«Так что мы снимали на протяжении зимы здесь [в Англии]. Но каждый раз, когда я открываю дверь и вы видите интерьер — это мы сняли в Лос-Анджелесе примерно три месяца спустя», — поделился Лоу.

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Ведущие шоу были очевидно расстроены открывшейся правдой о домике из фильма. Они интересовались, возможно ли арендовать его на несколько дней. «Его не существует», — ответил на вопрос Лоу.

Актер извинился, что разочаровал поклонников ленты. Он также заявил в интервью, что крайне доволен тем, что «Отпуск по обмену» стал классическим рождественским фильмом. «Я нахожу это, если честно, восхитительным», — признался артист.