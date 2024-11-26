«Гладиатор-2» закрепил место Ридли Скотта в топ-10 самых кассовых режиссеров в истории

Сиквел пеплума «Гладиатор» закрепил позицию режиссер Ридли Скотта в рейтинге топ-10 самых кассовых кинематографистов в истории. Об этом сообщил Collider.

В первый уик-энд проката картина «Гладиатор-2» заработала только на американском рынке 55 млн долларов. За неделю международного проката, еще до релиза в США, лента получила более 100 млн долларов.

В целом фильм собрал свыше 220 млн долларов на сегодняшний день, что позволило Скотту стать одним из самых прибыльных режиссеров в мире. Все его киноработы — их у Скотта более 30 — в сумме заработали 4,8 млрд долларов.

Это означает, что средний показатель мировых сборов картин кинематографиста составляет 171 млн долларов. Большего успеха в денежном выражении добивались только Тим Бертон, Кристофер Нолан, Дэвид Йейтс, Майкл Бэй, Питер Джексон, братья Руссо, Джеймс Кэмерон и Стивен Спилберг.

В данный момент Ридли Скотту — 86 лет. Он начал свою кинокарьеру в 70-х с фильма «Дуэлянты», вскоре после чего выпустил «Чужого». В 1982 году Скотт представил ленту «Бегущий по лезвию», ставшую классикой. Самым кассовым фильмом режиссера стал «Марсианин» 2015 года — он заработал более 650 млн долларов. «Гладиатор» собрал более 460 млн долларов, «Прометей» — 402 млн, «Ганнибал» — 350 млн.