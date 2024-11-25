Шарлиз Терон присоединится к новому фильму Кристофера Нолана

Южноафриканская актриса Шарлиз Терон, известная по фильмам «Монстр» и «Безумный Макс: Дорога ярости», снимется в новой картине Кристофера Нолана. Об этом сообщил Deadline.
Терон присоединится к звездному актерскому составу, в который войдут Мэтт Деймон («Идентификация Борна»), Том Холланд («Невозможное»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Зендая («Эйфория»), Роберт Паттинсон («Сумерки») и Лупита Ньонго («12 лет рабства»).
Фильм выйдет на экраны 17 июля 2026 года. Его сюжет и название дерэатся в секрете. Съемки проекта стартуют в начале 2025 года.
Ранее стало известно, что Терон снимется в фильме исландского режиссер Бальтасара Кормакура под названием «Apex». Проект будет триллером, сюжет которого описывается как микс документальной ленты «Фри-соло» и «Молчания ягнят». Терон сыграет женщину-скалолаза, подвергшуюся преследованию в дикой природе.