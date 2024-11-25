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Лана Дель Рей выпустит десятый альбом весной 2025 года

Сегодня в 01:49
Фото: honeymoon

Американская певица Лана Дель Рей анонсировала релиз десятого альбома в своей карьере. Он выйдет 21 мая 2025 года и будет называться «The Right Person Will Stay», сообщила артистка в соцсетях.

Пластинка будет записана в духе кантри. В его записи примут участие Джек Антонофф, давний соавтор Дель Рей, и кантри-музыкант Люк Лэрд. Ранее певица заявляла, что альбом выйдет под названием «Lasso».

Главным синглом пластинки станет песня «Henry». Всего в релизе будет 13 треков. Их названия Дель Рей пока не раскрыла.

Изначально артистка собиралась выпустить новый альбом до конца 2024 года, но затем взяла «энергетическую паузу». Дель Рей призналась, что чувствует, что должна подождать, но сама не знает толком, чего именно.

Лана Дель Рей также анонсировала тур в поддержку грядущего альбома. Он стартует в Кардиффе 23 июня. Пока певица анонсировала только пять концертов, последний из которых состоится 3 июля в Лондоне.

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