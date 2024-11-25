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Южная Корея стала первой страной, где роботы заняли 10% рабочих мест в промышленном секторе

Сегодня в 00:43
Фото: Gerard Siderius/Unsplash

Южная Корея стала первой страной в мире, где роботы заняли более 10% рабочих мест в промышленном секторе. Об этом написал Independent со ссылкой на исследование World Robotics.

Согласно ему, в данный момент в Южной Корее насчитывается 1102 робота на 10 тыс. работников. За последние годы страна стала лидером по внедрению роботов на фабриках.

Распространенность роботов в индустриальной сфере более чем в два раза выше, чем в любой другой стране, за исключением Сингапура. В Сингапуре на 10 тыс. сотрудников приходится 770 роботов.

«С 2018 года в Южной Корее плотность роботов увеличивается в среднем на 5% каждый год», — говорится в отчете, предоставленном Международной федерацией робототехники (IFR).

Третье место в рейтинге стран с наибольшей распространенностью роботов занял Китай. Среди европейских стран лидером признали Германию. В обеих странах более 400 роботов на 10 тыс. работников. В США, для сравнения, — лишь 295.

Исследователи отметили, что в целом в мире за последние семь лет средняя распространенность роботов увеличилась более чем вдвое: с 74 до 164 единиц на 10 тыс. сотрудников.

В Южной Корее внедрение роботов рассматривают как способ решение проблемы сокращения численности трудоспособного населения из‑за низкой рождаемости. Роботы в стране работают повсюду — от больниц до ресторанов. К концу десятилетия власти Кореи планируют инвестировать в развитие робототехники 2,4 млрд долларов.

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