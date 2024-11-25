Южная Корея стала первой страной, где роботы заняли 10% рабочих мест в промышленном секторе

Южная Корея стала первой страной в мире, где роботы заняли более 10% рабочих мест в промышленном секторе. Об этом написал Independent со ссылкой на исследование World Robotics.

Согласно ему, в данный момент в Южной Корее насчитывается 1102 робота на 10 тыс. работников. За последние годы страна стала лидером по внедрению роботов на фабриках.

Распространенность роботов в индустриальной сфере более чем в два раза выше, чем в любой другой стране, за исключением Сингапура. В Сингапуре на 10 тыс. сотрудников приходится 770 роботов.