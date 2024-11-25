Мэттью Бродерик и его сын снимутся в сериале «Элсбет»

Американский актер Мэттью Бродерик, известный по фильмам «Инспектор Гаджет» и «Стэпфордские жены», снимется в криминальном сериале «Элсбет» вместе с сыном Джеймсом Уилки Бродериком. Об этом сообщил Deadline.
Артисты появятся в одном из эпизодов антологии. Это будет первый опыт совместной работы для отца и сына. Серия, в которой можно будет увидеть Бродериков, будет посвящена миру консультантов по поступлению в колледжи.
Мэттью Бродерик сыграет Лоуренса Грея — человека, который обещает богатым родителям, что их отпрыски окажутся в вузе их мечты. Его блестящая карьера окажется под угрозой, и тогда герой будет готов на что угодно, в том числе убийство.
Бродерик-младший сыграет Карла, ведущего «коуча по достижению успеха» в компании Грея. Кто еще появится в серии, пока не сообщается. Режиссером эпизода станет Сэм Хоффман.
Съемки начнутся в ближайшее время в Нью-Йорке. Шоураннером «Элсбет» выступает Джонатан Толинс. Лиз Глотцер стала исполнительным продюсером сериала. Проект выходит еженедельно на телеканале CBS и cтриминговом сервисе Paramount+.
«Элсбет» — спин-офф теледрамы «Хорошая жена», которая выходила на CBS с 2009 по 2016 год. Сериал вышел в феврале 2024 года и рассказал об адвокате Элсбет Таскиони, расследующей преступления вместе с полицией Нью-Йорка.