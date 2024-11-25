Мэттью Бродерик и его сын снимутся в сериале «Элсбет»

Американский актер Мэттью Бродерик, известный по фильмам «Инспектор Гаджет» и «Стэпфордские жены», снимется в криминальном сериале «Элсбет» вместе с сыном Джеймсом Уилки Бродериком. Об этом сообщил Deadline.

Артисты появятся в одном из эпизодов антологии. Это будет первый опыт совместной работы для отца и сына. Серия, в которой можно будет увидеть Бродериков, будет посвящена миру консультантов по поступлению в колледжи.