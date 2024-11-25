Британские ученые сделали спагетти в 200 раз тоньше человеческого волоса

В Великобритании химики провели эксперимент и сделали cамые тонкие спагетти на свете. Их толщина в 200 раз меньше человеческого волоса. Материалы их опыта были опубликованы в журнале Nanoscale Advances.

Достижением британских ученых стали крахмальные нановолокна пшеничной муки толщиной всего в 372 нанометра. Их нельзя заметить без мощной аппаратуры, указанный диаметр даже уступает в размерах длинам некоторым световых волн.

Достижение исследователей лишь кажется забавным. На самом деле их опыт может найти применение в тех сферах, где содержимое необходимо отвести влагу, но оставить его в сохранности. Например, нановолокна могут быть использованы в больничных повязках — такой материал помог бы не пропускать бактерии к открытым ранам, но пропускать жидкости.

Также ученые видят потенциал технологии в регенерации костей и доставке лекарств по организму. Впрочем, для серьезного использования им понадобится крахмал из растительных клеток, процесс получения которого гораздо сложнее, чем из муки.