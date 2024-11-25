В Польше нашли клад из монет времен Священной Римской империи стоимостью 12 миллионов рублей

В Польше Славомир и Шимон Милевски нашли клад стоимостью 12 млн рублей. В нем оказались 17 монет времен Священной Римской империи, сообщил Newsweek.

Отец и сын искали монеты с помощью металлодетектора неподалеку от деревни Помехувека в центрально-восточной части Польши. Им удалось вынуть из земли редкие серебряные артефакты XVI и XVII веков.