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В Польше нашли клад из монет времен Священной Римской империи стоимостью 12 миллионов рублей

Сегодня в 22:36
Фото: Polskie Stowarzyszenie Poszukiwaczy "Husaria"

В Польше Славомир и Шимон Милевски нашли клад стоимостью 12 млн рублей. В нем оказались 17 монет времен Священной Римской империи, сообщил Newsweek.

Отец и сын искали монеты с помощью металлодетектора неподалеку от деревни Помехувека в центрально-восточной части Польши. Им удалось вынуть из земли редкие серебряные артефакты XVI и XVII веков.

Историки называют находку «бесценной». Они утверждают, что монеты имеют невероятную историческую ценность. «Это, вероятно, один из самых крупных кладов такого типа, найденный в Польше», — подчеркнул археолог Петр Дуда.

Среди найденных монет есть талеры, ставшие образцами для многих валют. Он использовался в Европе несколько веков, отличался редкой стабильностью и дал название современному английскому слову «доллар».

Также в кладе оказались патагоны, известные иначе как альбертусдальдеры — монеты, которые чеканили в Испанских Нидерландах. Их использовали в качестве торговых монет. В России они были известны как крыжовые талеры или крыжаки.

Обнаруженную коллекцию монет в ближайшее время передадут хранителю памятников Мазовецкого воеводства. Артефакты в конечном итоге будут выставлены в музее.

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