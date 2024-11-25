В Магаданской области двое подростков управляли ОПГ и торговлей наркотиков по всей России

В Магаданской области двух подростков обвинили в торговле наркотиками и организации преступной группы. Через наркошоп запрещенные вещества продавались более чем в 20 регионах России. Об этом пишет газета «Известия».

Следствие считает, что ученик 9-го класса и студент-первокурсник местного техникума управляли интернет-магазином, через который продавали наркотики в сентябре–октябре 2024 года. Доступ к сайту мог попасть к ним уже после задержания других участников группировки. Ранее подростки незаконно торговали курительными смесями и вейпами.

«Основную деятельность они осуществляли удаленно, использовали Telegram для координирования работы кладовщиков, фасовщиков, а также дистанционно контролировали логистику поставок», — пишет газета.

Сеть наркошопов была обнаружена правоохранительными органами летом 2023 года, тогда были задержаны первые 6 человек . Группа вела деятельность сразу в 22 субъектах федерации, в том числе Москве, Башкортостане, Бурятии, Новосибирской области, Якутии, Забайкалью, ХМАО, регионах юга России и Дальнего Востока. В каждой из областей или республике был свой магазин-дистрибьютор.