Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре раздадут соцработникам и участникам спецоперации

Значительную часть билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре (ГАБТ) раздадут работникам социальных учреждений Москвы и РФ. Около 1500 билетов бесплатно получат военные, участники спецоперации на территории Украины и их семьи, рассказали ТАСС в пресс-службе театра.
«В этом году Большой театр кратно снизил накал страстей вокруг главной зимней сказки страны. Никаких многодневных очередей и скандалов, а показы „Щелкунчика“ сделаны максимально общедоступными», — сказали представители ГАБТ.
Часть билетов появится на сайте Большого театра, другую часть продадут на аукционе, который стартует 2 декабря. Под аукцион выделено 12% зала, доходы от которого дополнительно поддержат артистов, уточнили там.
Сегодня, 25 ноября, Большой театр предупредил, что билеты на «Щелкунчика» не будут продаваться в кассе. Продажа билетов на сайте откроется 2 декабря, в 10.00.
Показы «Щелкунчика» на исторической сцене Большого театра пройдут с 17 до 31 декабря. Впервые в истории балет будет транслироваться в прямом эфире.
Балет обычно становится одним из главных событий празднования Нового года в Москве. На протяжении уже нескольких лет очереди за билетами на постановку достигали невероятных масштабов, в том числе и в 2023 году.