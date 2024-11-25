Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре раздадут соцработникам и участникам спецоперации

Значительную часть билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре (ГАБТ) раздадут работникам социальных учреждений Москвы и РФ. Около 1500 билетов бесплатно получат военные, участники спецоперации на территории Украины и их семьи, рассказали ТАСС в пресс-службе театра.