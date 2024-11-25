В Курской области на деревьях появились «ледяные волосы». Это редкое природное явление, также известное как «мохнатый лед». Фотографии, запечатлевшие его, опубликовали в сообществе «Курские грибники, грибы, ягоды» в соцсети «ВКонтакте».