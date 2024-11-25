В Курской области на деревьях появились «ледяные волосы». Это редкое природное явление, также известное как «мохнатый лед». Фотографии, запечатлевшие его, опубликовали в сообществе «Курские грибники, грибы, ягоды» в соцсети «ВКонтакте».
«Ледяные волосы» — это снежное покрытие необычной формы и фактуры, которое образуется на гниющей древесине при высокой влажности и минусовых температурах. «Волосы» могут достигать длины до 20 сантиметров.
«Вот так интересно снег в лесу лежит на ветках. Я такое видела впервые. Издали казалось, что белая бумага. Жаль, видео не сняла, когда дотрагиваешься, все рассыпается», — рассказала автор снимков Инна.
В 2015 году ученые из Германии и Швейцарии выяснили, что «ледяные волосы» формируются под воздействием грибка Exidiopsis effusa. Впервые гипотезу о влиянии грибка на появление «мохнатого льда» выдвинули более 100 лет назад.