Появился тизер лайв-адаптации «Лило и Стича»

Киностудия Disney показала тизер новой версии «Лило и Стича». Лайв-адаптация любимого мультфильма из 2000-х выйдет в кинотеатрах 23 мая 2025 года.
Короткий ролик знакомит с пейзажем Гавайев, а также представляет озорного синего инопланетянина. Маленький монстр носится по пляжу и разрушает песчаный замок, похожий на логотип кинокомпании.
На фоне героя мельком можно заметить и новую Лило, которую играет Сидни Элизабет Агудонг (известна по роли в сериале Netflix «У меня на районе»).
Кроме них в картине приняли участие Ханна Уоддингэм («Тед Лассо», озвучивает Великого консула), Зак Галифианакис и Билли Магнуссен (исполнят роли инопланетян Джумбы и Пликли).
Режиссером нового проекта стал Дин Флейшер-Кэмп, пока известный лишь по скромному мультфильму «Марсель, ракушка в ботинках».