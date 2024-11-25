В Екатеринбурге во второй раз отменили концерт солиста «Агаты Кристи»

В Екатеринбурге отменили концерт солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова во второй раз, сообщает Ura.ru. Выступление, которое перенесли из‑за срыва летом, было запланировано на 4 января 2025 года.
Концерт под названием «День рождения Глеба Самойлова — все хиты „Агаты Кристи!“» должен был пройти в клубе «Фабрика». Причины отмены организаторы не уточнили.
Ura.ru обратило внимание на гастрольный график Самойлова, откуда исчезли запланированные на ноябрь шоу в Уфе и Краснодаре.
Изначально концерт Самойлова в Екатеринбурге должен был состояться 9 августа в той же «Фабрике», но не получилось. За день до этого местные активисты из «Русской общины» обращались к МВД с требованием запретить концерт из‑за того, что музыкант «неоднократно высказывался в поддержку Украины, осуждал СВО», а некоторые его композиции пропагандируют наркотики.