В Екатеринбурге во второй раз отменили концерт солиста «Агаты Кристи»

В Екатеринбурге отменили концерт солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова во второй раз, сообщает Ura.ru. Выступление, которое перенесли из‑за срыва летом, было запланировано на 4 января 2025 года.

Концерт под названием «День рождения Глеба Самойлова — все хиты „Агаты Кристи!“» должен был пройти в клубе «Фабрика». Причины отмены организаторы не уточнили.

Ura.ru обратило внимание на гастрольный график Самойлова, откуда исчезли запланированные на ноябрь шоу в Уфе и Краснодаре.