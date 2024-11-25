В Греции 80-летний мужчина вновь пошел в школу. Он бросил учебу еще подростком

В Греции 80-летний Василлис Панайотаропулос вновь пошел в школу, чтобы закончить образование, которое он забросил еще подростком. Об этом пишет The Guardian.

Когда Василлису было 12 лет, ему пришлось оставить занятия и помогать отцу работать в поле. Тогда Панайотаропулос жил в деревне на острове Пелопоннес. Позднее он переехал в Афины, где работал поваром и имел свою таверну.

По словам мужчины, у него была «тяжелая работа, тяжелая жизнь» в греческой столице, которая не позволяла ему учиться. Но Панайотаропулос всегда хотел вернуться в школу. «Это желание никогда не покидало меня», — признался он.

Когда Василлису исполнилось 80 лет, он решил-таки пойти учиться и записался в вечернюю школу. Пенсионер — старший ученик в учреждении. По его признанию, школа позволила ему вновь почувствовать себя 15-летним.

«Я всегда мечтал быть полным знаний, но никогда не думал, что настанет день, когда я действительно буду жить этим», — поделился Панайотаропулос. Он не только посещает занятия, но и учится лучше своих более молодых одноклассников.

Благодаря этому мужчину удостоили права нести флаг во время школьного парада в честь борьбы Греции против итальянцев во Второй мировой войне. Видео с марширующим Василлисом стало вирусным в сети.

«Он чрезвычайно прилежен и так много дает другим ученикам. Очень трогательно видеть, как люди, у которых не было такой возможности, которым пришлось работать, возвращаются в школу. Это стало уроком. Я уехала и училась за границей, мои дети поступили в университет и получили хорошую работу. Вы принимаете эти вещи как должное, пока не встретите тех, у кого не было таких возможностей», — отметила директор школы Эвангелия Патераки.