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В Минпромторге обсудили выдачу играм удостоверений как у кино. Разразботчикам идея не понравилась

Сегодня в 21:14
Фото: Glenn Carstens-Peters/Unsplash

Минпромторг и игровые разработчики обсудили идею введения прокатных удостоверений для видеоигр. Участникам рынка она не понравилась. Об этом пишет «Коммерсант».

20 ноября ведомство провело круглый стол в рамках рабочей группы по производству российских игровых консолей. Среди прочего там обсуждали и идею прокатных удостоверений «в контексте ограничения выхода международных компаний на российский рынок», отметил собеседник издания. Одним из критериев его получения иностранной компанией была бы адаптация ее продуктов для отечественных устройств, добавил он.

Представители игровых ассоциаций с сомнением встретили инициативу. Например, директор Ассоциации игровой индустрии (АИИ) Владимир Прокуронов обратил внимание, что игры сложнее кино и сериалов технически и по наполнению, поэтому их лицензирование будет намного сложнее и дороже, что негативно повлияет на игры и станет препятствием для иностранных разработчиков на пути к российским консолям. С ним согласился гендиректор профессионалов индустрии оперирования и разработки игр Александр Михеев (в организацию входят VK Play, Astrum Entertainment, United Games).

Прокатные удостоверения могут закрыть отечественный рынок для иностранцев и обрежут основной источник дохода — мировые продажи — нашим компаниям, отметил глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.

Идею удостоверений для видеоигр высказала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, такой законопроект сейчас разрабатывается в парламенте, а «в игровом пространстве есть огромный внутренний рынок, который сегодня никак не регулируется».

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