Власти Чехии намерены отказывать в гражданстве россиянам, желающим сохранить паспорт России

Власти Чехии собираются больше не оформлять гражданство россиянам, не готовым отказаться от паспорта России. Об этом сообщило издание Novinky.

Новые правила получения чешского гражданства уже одобрил парламентский комитет по безопасности. Их обсудят в нижней палате парламента после 3 декабря. Предположительно изменения вступят в силу с 1 января.

Инициатором законопроекта выступила группа депутатов, в числе которых Мартин Экснер. По его мнению, отказ в предоставлении второго гражданства россиянам необходим из‑за конфликта на территории Украины и общей международной ситуации.

Экснер пояснил, что на сегодняшний день люди, имеющие одновременно российское и чешское гражданство, могут работать в организациях, связанных с национальной безопасностью Чехии. Это, как он считает, может угрожать стране.

«Возможность двойного гражданства может способствовать скрытому влиянию и интересам иностранного государства, что угрожает нашей национальной безопасности», — подчеркнул вице-спикер нижней палаты парламента Ян Бартошек.