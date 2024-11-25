Юрий Стоянов открывает сезон охоты на мошенников в трейлере «Мамонтов»

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил трейлер сериала «Мамонты». Комедия о мести пенсионера мошенникам начнет выходить на платформе 9 декабря.

В центре сюжета находится добродушный пенсионер Николай Николаевич. Пожилой мужчина продал квартиру и собрался переехать в Москву поближе к дочери Юле и внучке Полине, однако звонок от якобы сотрудника банка рушит его планы и лишает всех денег.

Когда полицейские оказались бессильны разобраться с преступником, Николай Николаевич решил сам выйти на тропу войны. В погоне за деньгами ему предстоит с головой окунуться в неведомый мир киберпреступности: освоить даркнет, научиться пробивать телефонные биллинги, скачивать базы данных и подделывать документы.

Его верной помощницей на пути к справедливости станет внучка Полина, которая мечтает, чтобы дед нашел деньги и поскорее от них съехал.

Главную роль в проекте сыграл Юрий Стоянов, вместе с ним в кадре появятся Марьяна Спивак и Лиза Ищенко. Кроме того, в сериале появятся Лев Малишава, Егор Павлычев, Наталья Павленкова, Екатерина Стулова, Наталия Потапова, Василий Копейкин, Тимофей Кочнев и другие.

Многосерийная лента стала режиссерским дебютом сценариста и продюсера Михаила Чистова, ранее известного по работе над «Физруком» и «Корнями».

По его словам, в «Мамонтах» каждый зритель может найти что‑то свое. «Я сказал бы, что наша история про эмпатию, кто‑то скажет, что про добро, кто‑то — про семью, кто‑то — про справедливость. Эта вариативность позволит объединить у экранов много людей», — считает Чистов.

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Юрий Стоянов отметил, что влюбился в сценарий во время прочтения: «Отношения между персонажами в нашем сериале не самые простые, но при этом типичные и узнаваемые. История обмана старика телефонными мошенниками, несмотря на всю чудовищную актуальность, — это еще и повод рассказать об уходящем поколении, и о том, что мы можем потерять в связи с их уходом».