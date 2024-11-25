Два Джима Кэрри, Киану Ривз и истребитель планет: смотрим новый трейлер «Соника-3»

Студия Paramount Pictures показала еще один трейлер «Соника-3». Новая часть приключений команды сверхбыстрого синего ежа выйдет в кинотеатрах по миру 20 декабря.
В трейлере Соник, Наклз и Тейлс отправляются в отпуск в Японию, местные девочки даже путают рыжего лиса с Детективом Пикачу. Однако смертоносные машины доктора Роботника прерывают их отдых и берут героев в плен. Также ролик содержит сцены экшна с участием Шэдоу, немного раскрывает его мотивацию и демонстрирует во всей красе мощное супероружие Роботника.
По сюжету фильма зловещий сумасшедший ученый объединился с не менее пугающим братом и разработал мощное оружие для разрушения планет. Еще одним их помощником стал загадочный темный еж Шэдоу, который мечтает отомстить землянам и не уступает Сонику в скорости, но в трейлере предпочитает летать по автострадам на мотоцикле.
Голоса главным героям подарили Бен Шварц (Соник), Идрис Эльба (Наклз), Киану Ривз (Шэдоу) и Колин О’Шонесси (Тейлс). Джим Кэрри не только вернулся к роли Роботника, но и сыграл его нового напарника.
Режиссером триквела стал Джефф Фаулер, поставивший первые два фильма, а также сольную ленту Наклза.