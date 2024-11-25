Два Джима Кэрри, Киану Ривз и истребитель планет: смотрим новый трейлер «Соника-3»

В трейлере Соник, Наклз и Тейлс отправляются в отпуск в Японию, местные девочки даже путают рыжего лиса с Детективом Пикачу. Однако смертоносные машины доктора Роботника прерывают их отдых и берут героев в плен. Также ролик содержит сцены экшна с участием Шэдоу, немного раскрывает его мотивацию и демонстрирует во всей красе мощное супероружие Роботника.