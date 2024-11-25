ДНК-тест американки выявил причастность ее бабушки к нераскрытому убийству

Сегодня / 16:37
Никиту Журавеля приговорили к 13,5 года колонии за госизмену
Сегодня / 20:05
Появился тизер лайв-адаптации «Лило и Стича»
Сегодня / 19:50
В Екатеринбурге во второй раз отменили концерт солиста «Агаты Кристи»
Сегодня / 19:36
В Греции 80-летний мужчина вновь пошел в школу. Он бросил учебу еще подростком
Сегодня / 18:37
Власти Чехии намерены отказывать в гражданстве россиянам, желающим сохранить паспорт России
Сегодня / 18:03
Юрий Стоянов открывает сезон охоты на мошенников в трейлере «Мамонтов»
Сегодня / 17:33
Два Джима Кэрри, Киану Ривз и истребитель планет: смотрим новый трейлер «Соника-3»
Сегодня / 17:06
Вышел трейлер первой части сериала «Сто лет одиночества»
Сегодня / 16:13
В «Ельцин Центре» отменили выступление правнучки Никиты Хрущева
Сегодня / 15:25
Команда «Аркейна» работает еще над двумя сериалами по League of Legends
Сегодня / 13:40
В Боливии нашли 1 тонну кокаина, замаскированного под миндаль
Сегодня / 13:28
Раскольников погружается в безумие в трейлере второй части сериала «Преступление и наказание»
Сегодня / 13:09
В Большом театре билеты на «Щелкунчика» не будут продавать в кассах
Сегодня / 12:05
В Равенне откроют музей в здании, где у Байрона был роман с женой владельца-аристократа
Сегодня / 12:03
Московские полицейские отпустили 17-летнюю девушку в обмен на секс
Сегодня / 11:50
Букингемский дворец закроют на реконструкцию до 2027 года
Обновлено сегодня в 11:19
В Рязани курсантка академии ФСИН покончила с собой и обвинила в этом преподавателей
Сегодня / 11:04
Между Сочи и Турцией запустят паром
Сегодня / 10:51
На севере Германии охотники застрелили 2580 кошек за год
Сегодня / 10:34
Тимоте Шаламе рассматривали на роль Луция в «Гладиаторе-2»
Сегодня / 09:53
В Вильнюсе грузовой самолет упал в жилом секторе
Сегодня / 09:12
Правительство Японии посоветовало гражданам указывать имена пользователей и пароли в завещании
Вчера / 20:40
Силовики провели рейд на закрытую квир-вечеринку в Воронеже
Вчера / 19:25
В Воронеже начали продавать места в бомбоубежище
Вчера / 18:24
Криптоинвестор спрятал в США пять сундуков с сокровищами на 2 млн долларов
Вчера / 17:14
В Беларуси запретили 35 книг, «способных нанести вред национальным интересам»
Вчера / 16:23
Ким Кардашьян похвалила «Субстанцию» за образ Деми Мур. В сети считают, что она не поняла фильм
Вчера / 15:48
В Индии мужчина «ожил» перед собственной кремацией
Вчера / 15:01
Гурам Демидов принес извинения за шутку об Иисусе. Она возмутила православных активистов
Вчера / 14:28
На метеорите с Марса нашли следы геотермальных источников
Вчера / 13:09
CNN: около 150 американских политиков, включая Трампа и Вэнса, стали жертвами китайских хакеров
Вчера / 12:20
Александр Невский готовит фильм в духе «Серьезного Сэма»
Вчера / 11:00
В Ленобласти кот поцарапал и случайно убил хозяина
Вчера / 10:40
В здании юрфака МГУ уже два месяца не убирают мусор
Вчера / 10:09
«Вне закона» Гая Ричи с Генри Кэвиллом и Джейком Джилленхолом отложили за 7 недель до премьеры

ДНК-тест американки выявил причастность ее бабушки к нераскрытому убийству

Сегодня в 17:22
Фото: @__jennarose__/TikTok

Тиктокерка Дженна Роуз Герватовски рассказала, как ее ДНК-тест помог раскрыть тайну убийства, произошедшего 27 лет назад, ― и отправить в тюрьму ее бабушку.

В семиминутном ролике, который за 4 дня посмотрели более 16 млн человек, блогерка пояснила, что никогда не встречала свою бабушку и до 15 лет даже не знала ее имени. По словам девушки, несколько лет назад она решила пройти ДНК-тест Ancestry просто потому, что ей показалось это «крутым».

Блогерка и не подозревала, что год спустя ей позвонит на работу детектив из полиции Мичигана и скажет, что ее ДНК полностью совпадает с ДНК жертвы нераскрытого преступления.

Речь идет о так называемом деле «малышки Гарнет», которое было очень громким в городке, где выросла Дженна. В 1997 году рядом с этим городом в туалете кемпинга обнаружили умершего младенца. Вскрытие определило, что новорожденный был доношен или почти полностью доношен. Близких умершей девочки тогда не удалось найти, и на протяжении 27 лет жертва была известна как «малышка Гарнет».

Дженнет, которая слышала эту историю много раз, к своему удивлению выяснила, что приходится родственницей «малышке Гарнет». Блогерку соединили с сотрудницей всемирной базы данных ДНК, которая попросила добавить в базу геном Дженны. Та согласилась, а ее мать тоже прошла ДНК-тестирование. Тесты показали, что мать Дженны ― прямая родственница «малышки Гарнетт», а значит бабушка блогерки ― человек, которого детективы искали 25 лет.

Результаты тестов были готовы еще в 2022-м, и в июле того же года бабушку Дженны ― Нэнси Герватовски ― арестовали. Женщину, которая на тот момент жила в Вайоминге, обвинили в убийстве и сокрытии смерти человека.

Власти штата выяснили, что Герватовски была одинока, когда родила ребенка, который вскоре умер от асфиксии. При этом смерть новорожденного можно было предотвратить с помощью медицинского вмешательства, но Герватовски этого не сделала, считают прокуроры. Следующее заседание по ее делу пройдет 12 декабря.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами