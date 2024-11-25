ДНК-тест американки выявил причастность ее бабушки к нераскрытому убийству

Тиктокерка Дженна Роуз Герватовски рассказала, как ее ДНК-тест помог раскрыть тайну убийства, произошедшего 27 лет назад, ― и отправить в тюрьму ее бабушку.

В семиминутном ролике, который за 4 дня посмотрели более 16 млн человек, блогерка пояснила, что никогда не встречала свою бабушку и до 15 лет даже не знала ее имени. По словам девушки, несколько лет назад она решила пройти ДНК-тест Ancestry просто потому, что ей показалось это «крутым».

Блогерка и не подозревала, что год спустя ей позвонит на работу детектив из полиции Мичигана и скажет, что ее ДНК полностью совпадает с ДНК жертвы нераскрытого преступления.

Речь идет о так называемом деле «малышки Гарнет», которое было очень громким в городке, где выросла Дженна. В 1997 году рядом с этим городом в туалете кемпинга обнаружили умершего младенца. Вскрытие определило, что новорожденный был доношен или почти полностью доношен. Близких умершей девочки тогда не удалось найти, и на протяжении 27 лет жертва была известна как «малышка Гарнет».

Дженнет, которая слышала эту историю много раз, к своему удивлению выяснила, что приходится родственницей «малышке Гарнет». Блогерку соединили с сотрудницей всемирной базы данных ДНК, которая попросила добавить в базу геном Дженны. Та согласилась, а ее мать тоже прошла ДНК-тестирование. Тесты показали, что мать Дженны ― прямая родственница «малышки Гарнетт», а значит бабушка блогерки ― человек, которого детективы искали 25 лет.

Результаты тестов были готовы еще в 2022-м, и в июле того же года бабушку Дженны ― Нэнси Герватовски ― арестовали. Женщину, которая на тот момент жила в Вайоминге, обвинили в убийстве и сокрытии смерти человека.