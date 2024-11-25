Никиту Журавеля приговорили к 13,5 года колонии за госизмену

Суд в Волгограде назначил Никите Журавелю 13 лет и 6 месяцев лишения свободы по делу о государственной измене (статья 275 УК РФ). Об этом пишет V1.ru.

Кроме того, год после выхода из колонии он проведет в режиме ограничения свободы.

«В суде установлено, что фигурант уголовного дела посредством мессенджера инициативно предложил сотрудничество представителю СБУ. В марте 2023 года Журавель направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей», — сообщила детали процесса старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина

Уголовное дело было возбуждено в октябре этого года.

27 февраля этого года суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3 годам и 6 месяцам колонии по делу о сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде. С учетом времени в следственном изоляторе, подсудимый проведет за решеткой около 14 лет.

Потерпевшими по делу стали 13 имамов из Грозного. Как объяснял СК, суд в отношении Журавеля проходил не в Волгограде, а в Чечне из‑за «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики».