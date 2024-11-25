В «Ельцин Центре» отменили выступление правнучки Никиты Хрущева

В «Ельцин Центре» отменили выступление профессора университета New School в Нью-Йорке и правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины Хрущевой. Об этом говорится в телеграм-канале центра.
Точная причина отмены не называется. В сообщении говорится, что мероприятие пришлось отменить по техническим причинам.
В «Ельцин Центре» Нина Хрущева должна была презентовать свою книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы». В ней через фигуру Хрущева рассказывается о важнейших событиях истории России — от Иосифа Сталина до Леонида Брежнева.
РИА «Новости» пишет, что межрегиональное общественное движение «Зов народа» обратилось в Генпрокуратуру с просьбой отменить выступление Хрущевой и провести в отношении нее проверку.