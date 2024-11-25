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Команда «Аркейна» работает еще над двумя сериалами по League Of Legends

Сегодня в 15:25
Кадр: Netflix

Создатели хитового «Аркейна» работают еще над тремя сериалами по видеоигре League Of Legends. Об этом шоураннер Кристиан Линке рассказал в беседе со стримером Necrit.

По словам сценариста и продюсера из студии Fortiche, мультипликаторы уже год занимаются новым проектом по вселенной MOBA-игры. Также он отметил, что его коллег особенно привлекают три региона мира Рунтерры: Ноксус, Иония и Демасия.

Линке отметил, что на сценаристов повлияли обсуждения поклонников игры на реддите: «Нас очень интересуют истории персонажей этих регионов. Уверен, что мы вкладываем силы не зря, ведь мы нашли ценные ответы в многочисленных тредах».

В мире видеоигры Ноксус представлен как жестокая экспансионистская империя. В то же время, в его обществе царит равноправие, там уважают и развивают таланты и достоинства каждого. В LoL страна представлена 16 персонажами, среди них есть генерал Амбесса Медарда и ее дочь Мел, командир легиона Дариус и артистичный уравнитель Дрейвен. Вероятно, именно этот регион станет местом действия следующего сериала, о нем уже упоминали во втором сезоне «Аркейна».

Королевство Демасия находится на одном континенте с Ноксусом. Эта держава отличается строгими законами и большим культурным наследием, однако со временем государство взяло курс на изоляцию и закрылось от мира, а также погрузилось в смуту. Выходцами из этой страны являются 15 чемпионов LoL, в их числе глава Бесстрашного авангарда Гарен, страж света Люциан и аристократка Люкс.

Наконец, Ионию от Ноксуса отделяет море, но это не помешало государствам начать войну. В прошлом страна представляла собой союз провинций на большом архипелаге, однако, столкнувшись с агрессией, ее части раскололись с противоречия тянут фракции все дальше друг от друга. Регион стал домом для 16 чемпионов, в частности бродячего мечника Ясуо, мастера боевых искусств Вуконга и девочки-лисы Ари.

Несмотря на почти годичный прогресс, ожидание нового шедевра от Fortiche может затянуться на несколько лет. Команда потратила 6 лет на подготовку к релизу первого сезона «Аркейна», еще три года заняла работа над продолжением. Процесс был недешевым: по информации Variety, вышедшие 18 серий стоили студии 250 млн долларов.

«С нами сотрудничают множество художников, и мы хотели дать им время внести свои штрихи и показать многообразие дисциплин в нашем деле, чтобы у каждого был шанс показать, на что он способен», — объяснял долгий процесс шоураннер Алекс Йи.

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