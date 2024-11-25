В Боливии нашли 1 тонну кокаина, замаскированного под миндаль

В Боливии полиция обнаружила более 1 тонны кокаина, замаскированного под миндаль. Об этом сообщает местное издание El Deber.
Наркотик нашли в ходе обыска компании, занимающейся экспортом. Вещество готовилось к отправке за границу. Его запах при обыске учуяли служебные собаки.
Были изъяты 700 коробок миндаля, в 53 из которых был спрятан наркотик. Документов на эту партию у компании не нашлось, так что до сих пор неясно, куда именно планировалось ее отправить.
Двух мужчин, находившихся на складе с запрещенным грузом, арестовали. Один из них имеет судимость за незаконный оборот наркотиков. В полиции сказали, что впервые столкнулись с таким способом перевозки кокаина.
Недавно в Россию из Польши пытались ввезти на автомобиле 16,5 килограмма наркотиков под видом стирального порошка. Таможенники задержали груз, стоимость которого оценивается на черном рынке в 24 млн рублей.