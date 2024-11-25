Раскольников погружается в безумие в трейлере второй части сериала «Преступление и наказание»

«Кинопоиск» опубликовал трейлер второй части сериала «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского. Ее премьера состоится 30 ноября.
В видео изнуренный безденежьем и бессмысленностью своего существования Родион Раскольников продолжает погружаться в безумие в реалиях XXI века.
Главные роли исполнили Иван Янковский, Юлия Снигирь, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова и другие. Режиссером выступил Владимир Мирзоев, работавший над сериалами «Топи» и «Внутри убийцы».
Первая часть сериала вышла на «Кинопоиске» 2 ноября. Изначально премьера новой экранизации романа Федора Достоевского была назначена на 26 октября.
Однако в этот день «Кинопоиск» перенеc премьеру на следующий день, сославшись на «технические и операционные причины». История повторилась 27 октября — тогда экранизацию классики пообещали показать зрителям через два дня. Однако сервису пришлось и в третий раз отменить премьеру. В итоге зрителям пришлось подождать лишнюю неделю.