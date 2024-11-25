В Большом театре билеты на «Щелкунчика» не будут продавать в кассах

Билеты на балет «Щелкунчик» на исторической сцене Большого театра больше не будут продаваться в кассе. Об этом говорится в телеграм-канале театра.
Приобрести их можно будет только на официальном сайте Большого. Продажа билетов откроется 2 декабря, в 10.00. Показы балета пройдут с 17 до 31 декабря.
Часть билетов также будет продаваться через аукцион. В нем смогут принять участие как физические, так и юридические лица. В театре заявили, что часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов.
Аукционы также стартуют 2 декабря. Еще в этом году впервые в истории Большого пройдет прямая трансляция «Щелкунчика».
В октябре Большой театр объявил, что будет продавать только именные билеты по документам, удостоверяющим личность. Каждый год перед Новым годом у театра собирались сотни людей, чтобы купить билет на «Щелкунчика». По данным СМИ, обычно уже с конца октября в интернете можно было приобрести место в очереди в кассу по цене от 15 тыс. рублей.