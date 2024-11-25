Московские полицейские отпустили 17-летнюю девушку в обмен на секс

В Москве два сотрудника ППС отпустили 17-летнюю девушку, которую они заподозрили в сбыте наркотиков, в обмен на секс. Об этом говорится на сайте столичного управления МВД.
Полицейские заметили девушку вечером 23 ноября недалеко от Тимирязевского лесопарка. Они заподозрили, что она устанавливает закладку.
По данным Baza, один из сотрудников предложил ей выбор ― либо уголовное дело по статье о наркотиках, либо секс с ним. В колонию девушка не захотела. Несовершеннолетняя вступила в половой акт с пэпээсником, после чего ее отпустили.
Однако затем девушка обратилась в полицию. По результатам служебной проверки из органов уволили начальника ОМВД по району Коптево, его заместителя — начальника полиции, командира роты и двух сотрудников ППС.
Собранные оперативниками материалы направлены в Следственный комитет.