В Равенне откроют музей в здании, где у Байрона был роман с женой владельца-аристократа

В северном итальянском городе Равенна откроется музей, посвященный британскому поэту Джорджу Байрону. Об этом сообщает The Guardian.

В 1819 году Байрон поселился в Палаццо Гвиччоли, принадлежавшем мужу графини Терезы Гвиччоли, с которой он познакомился на вечеринке в Венеции.

Музей появится в том же здании, где поэт завел бурный роман с женой аристократа и закончил некоторые из своих самых известных произведений, среди которых «Дон Жуан», «Сарданапал», «Пророчество Данте» и «Паломничество Чайльд-Гарольда».

Во время пребывания в Равенне поэта навещали его друзья — Перси Биши Шелли, который также считается одним из главных английских поэтов-романтиков, и ирландский писатель и поэт Томас Мур.

Резиденция в центре города была отреставрирована фондом Cassa di Risparmio di Ravenna, и с 29 ноября посетители смогут побродить по комнатам, где жил Байрон. В одной из них гости смогут увидеть знаки любви графини: письма, драгоценности, локоны вьющихся волос поэта и кусочки его обожженной солнцем кожи.