Букингемский дворец закроют на реконструкцию до 2027 года

Букингемский дворец закроют до 2027 года на одну из крупнейших реставраций в истории. Об этом сообщает The Times.

В число комнат, которые он теперь использует, входит Орлеанская комната, в которой он родился 14 ноября 1948 года. По данным The Times, один из друзей короля сказал: «Он всегда осознает значение истории, и решение поселиться в Орлеанской комнате не было принято без улыбки. Король будет наслаждаться изяществом исполнения своих монарших обязанностей в комнате, где он родился».