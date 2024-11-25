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Букингемский дворец закроют на реконструкцию до 2027 года

Сегодня в 11:50
Фото: Debbie Fan/Unsplash

Букингемский дворец закроют до 2027 года на одну из крупнейших реставраций в истории. Об этом сообщает The Times.

Последним дворец посетит эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в следующем месяце. После этого все государственные визиты будут проходить в Виндзорском замке.

Реконструкция здания уже началась, из‑за чего Карл III был вынужден временно перенести свой личный кабинет, переговорные комнаты и столовую.

В число комнат, которые он теперь использует, входит Орлеанская комната, в которой он родился 14 ноября 1948 года. По данным The Times, один из друзей короля сказал: «Он всегда осознает значение истории, и решение поселиться в Орлеанской комнате не было принято без улыбки. Король будет наслаждаться изяществом исполнения своих монарших обязанностей в комнате, где он родился».

Ремонт Букингемского дворца обойдется в 369 млн фунтов стерлингов. Карл III решил лично профинансировать перепланировку своих личных покоев в северном крыле, остальное будет оплачено из государственной казны.

Букингемский дворец — главная резиденция британской короны. Внутри него 775 помещений, 19 из которых предназначены для государственных мероприятий.

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