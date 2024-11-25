На севере Германии охотники застрелили 2580 кошек за год

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии за 2023 год охотники застрелили 2580 кошек. Об этом сообщает телеканал NDR.

Местный закон позволяет людям, «осуществляющим охотничью защиту», убивать кошек, обнаруженных на расстоянии более 200 метров от ближайшего дома в зоне охоты. Региональные власти считают, что, убивая «кошек-браконьеров», охотники помогают выжить другим животным.

«Кошки могут охотиться на дичь, к примеру на молодых зайцев, диких кроликов, фазанов, и тем самым влиять на популяцию животных, особенно мелких», —пояснили в местном Министерстве сельского хозяйства.

Только в одном из округов Шлезвиг-Гольштейна, Нордфрисланде, с апреля 2023-го по март 2024-го охотники застрелили 660 кошек. В соседних Фленсбурге и Дитмаршене — 521 и 512 соответственно. Охотники утверждают, что отстрелу подлежат лишь «свободно живущие» кошки, однако под пулю попадают и домашние, которые просто гуляют.

Председатель регионального отделения Немецкой ассоциации защиты животных Эллен Клот говорит, что ее организация не намерена это терпеть. «Не должно быть так, чтобы охотники стреляли в домашних животных!» ― отмечает Клот.

Жительница города Пиннеберг на юге Шлезвиг-Гольштейна сказала, что ее двух последних котов застрелили. Первый случай произошел почти 10 лет назад, она выпустила кота Гизмо «ненадолго размять лапы» после Рождества. Питомец не возвращался несколько дней, а затем женщина обнаружила его в снегу с заметным пулевым отверстием.