Между Сочи и Турцией запустят паром

В декабре между Сочи и турецким Трабзоном запустят паром. Морское сообщение возобновится впервые за 13 лет, сообщает RG.ru.

Паром под названием Sea Вridge будет способен перевезти за один раз почти 450 человек и 220 автомобилей. Судно будет курсировать два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Время в пути составит от 10 до 12 часов. На борту будут работать кафе, диско-бар, магазин беспошлинной торговли, компьютерный игровой зал для детей и другие детские зоны.

«Стоимость билета — от 6000 рублей за сидячее место, от 20 тыс. в каюте и 30–35 тыс. за автомобиль в зависимости от размера транспортного средства. Для сравнения: из морпорта Новороссийска в турецкий Зонгулдак морская перевозка легковушки обойдется в 150 тыс. рублей. Причем пассажир не может находиться на этом судне, так как оно грузовое», — рассказал директор по направлению развития морской транспортной инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

По его словам, Sea Вridge — всепогодное судно, которое может ходить и в 6–7-балльный шторм, однако для комфорта пассажиров поездки будут ограничены 5 баллами.