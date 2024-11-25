Тимоте Шаламе рассматривали на роль Луция в «Гладиаторе-2»

Тимоте Шаламе рассматривали на роль Луция во втором «Гладиаторе». Об этом рассказал Ридли Скотт в интервью The Hollywood Reporter.
По словам режиссера, он передумал, когда увидел актерскую игру Пола Мескаля в ленте «Нормальные люди» 2020 года. Тогда Скотт решил, что главную роль должен исполнить именно он.
Однако продюсеры фильма сомневались, так как студии всегда предпочитают видеть в фильмах известную звезду, а Мескаль уступал Шаламе по популярности.
Однако после того, как сопрезиденты Paramount Дарья Черчек и Майкл Айрленд увидели Мескаля в роли Стэнли Ковальски в постановке «Трамвая „Желание“», они оба согласились, что актер должен сыграть в «Гладиаторе».
Лента положила начало сотрудничеству режиссера и актера. Теперь Мескаль снимается в еще одном проекте Скотта под названием «Собачьи звезды». Сценарий фильма адаптирован Марком Л.Смитом по мотивам апокалиптического триллера Питера Хеллера 2012 года и рассказывает о пилоте и бывшем морском пехотинце, которые пытаются выжить после пандемии, уничтожившей американское общество.