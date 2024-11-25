Тимоте Шаламе рассматривали на роль Луция в «Гладиаторе-2»

Тимоте Шаламе рассматривали на роль Луция во втором «Гладиаторе». Об этом рассказал Ридли Скотт в интервью The Hollywood Reporter.

По словам режиссера, он передумал, когда увидел актерскую игру Пола Мескаля в ленте «Нормальные люди» 2020 года. Тогда Скотт решил, что главную роль должен исполнить именно он.