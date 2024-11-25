В Вильнюсе грузовой самолет упал в жилом секторе

По данным Delfi, на борту находились четыре человека ― два пилота и два работника. Один из членов экипажа погиб, отметил генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. Двух пилотов спасатели освободили из кабины, они оба живы, один находится в тяжелом состоянии.