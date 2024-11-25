В Вильнюсе грузовой самолет упал в жилом секторе

Грузовой самолет компании DHL разбился близ аэропорта Вильнюса. Об этом говорится в официальном твиттере литовских аэропортов.
По данным Delfi, на борту находились четыре человека ― два пилота и два работника. Один из членов экипажа погиб, отметил генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. Двух пилотов спасатели освободили из кабины, они оба живы, один находится в тяжелом состоянии.
LRT уточняет, что самолет упал рядом с двухэтажным жилым домом в районе Лепкалнис, на пересечении улиц Жирню и Лепкалнио. Дом загорелся, жильцов эвакуировали, никто из них не пострадал.
Речь идет о самолете Boeing 737-400, который вылетел из Лейпцига в 5.08 мск и должен был приземлиться в Вильнюсе в 6.28, следует из данных Flight Aware. Самолет начал снижаться примерно за 20 минут до посадки.
Представители Национального центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что самолет принадлежит компании DHL Rengov, о его грузе достоверных данных нет. Гендиректор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас сказал, что самолет находится в собственности подрядчика компании.