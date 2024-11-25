Правительство Японии посоветовало гражданам указывать имена пользователей и пароли в завещании

В Японии Национальный центр по делам потребителей предложил гражданам указывать в завещании имена пользователей и пароли от аккаунтов. Об этом сообщает издание The Register.
Соответствующая рекомендация появилась после участившихся случаев, когда граждане не могли отменить подписки, на которые их близкие подписались перед смертью.
Центр опасается, что в условиях распространения смартфонов все больше людей окажутся не в состоянии разобраться с цифровыми делами своих близких.
Для решения этого вопроса он предложил четыре шага:
- убедитесь, что члены семьи смогут разблокировать ваш смартфон или компьютер в случае чрезвычайной ситуации;
- сохраните список ваших подписок, идентификаторов пользователей и паролей;
- зафиксируйте эти данные в документе, который будет доступен после окончания вашей жизни;
- воспользуйтесь сервисом, который позволит вам назначить человека, который получит доступ к вашему смартфону и другим учетным записям после окончания вашего пребывания на земле.