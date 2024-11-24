Силовики провели рейд на закрытую квир-вечеринку в Воронеже

В «Воронеже» сотрудники МВД провели рейд в клубе «Зебра», где проходила закрытая ЛГБТ*-вечеринка. Об этом сообщает PostNews.

Издание пишет, что с участниками вечеринки, которых было около 40, «провели профилактическую беседу», а на организаторов завели уголовное дело по статье об экстремизме.