Силовики провели рейд на закрытую квир-вечеринку в Воронеже

В «Воронеже» сотрудники МВД провели рейд в клубе «Зебра», где проходила закрытая ЛГБТ*-вечеринка. Об этом сообщает PostNews.
Издание пишет, что с участниками вечеринки, которых было около 40, «провели профилактическую беседу», а на организаторов завели уголовное дело по статье об экстремизме.
PostNews не уточняет, о какой именно статье речь. Вероятно, имеется ввиду «организация экстремистской деятельности». Максимальное наказание по ней ― 10 лет лишения свободы.
Клуб «Зебра», в котором проходила вечеринка, планируют временно закрыть.
Это как минимум пятое дело об экстремизме, заведенное за организацию квир-вечеринок. Такие дела заводили на владельцев ночных заведений в Чите, Оренбурге, Кирове и Ярославле.
В ноябре 2023 года Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране. Общественники отмечали, что решение ВС нарушает право на уважение свободы собраний и объединений, свободу мысли и слова, право на свободу убеждений и запрет на установление обязательной идеологии.
Психиатры предупреждали, что стигматизация ЛГБТ-сообщества может привести к рецидивам тревожно-депрессивных расстройств и других расстройств психики. Правозащитники прогнозировали, что вырастет число насильственных преступлений в отношении ЛГБТ-людей.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.