В Воронеже начали продавать места в бомбоубежище

В Воронеже появились в продаже комнаты в бункере. На объявление на «Авито» обратили внимание «Вести Воронеж».
Комната площадью 10 квадратных метров в «усиленном помещении» обойдется в 10 млн рублей. Авторы объявления обещают «все необходимые коммуникации для безопасного и комфортного проживания».
Чистую воду для жильцов будут брать из скважины с последующей фильтрацией, электричество ― из генераторов, которые будут работать, даже если свет в городе отключат. Для продуктов обустроят склад с холодильным оборудованием, а чистый воздух обеспечит система вентиляции.
Каждая комната представляет собой небольшое помещение с гардеробом и двуспальной кроватью. Комнаты построят разные по площади, включая семейные варианты. Душевая будет общей для всех жильцов. Кроме того, в бомбоубежище предусмотрят специальные комнаты для медицинского и психологического персонала.
Бункер пока находится в процессе строительства. Он расположится в микрорайоне Тепличный, под улицей Тепличной, 20 литера 3.
В прошлом году власти Челябинска объявили смотр-конкурс на лучшее бомбоубежище. В ходе него проверяли герметичность бункеров, исправность вентиляции и сантехники, наличие связи и измерительных приборов.