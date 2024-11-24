В Воронеже начали продавать места в бомбоубежище

В Воронеже появились в продаже комнаты в бункере. На объявление на «Авито» обратили внимание «Вести Воронеж».

Комната площадью 10 квадратных метров в «усиленном помещении» обойдется в 10 млн рублей. Авторы объявления обещают «все необходимые коммуникации для безопасного и комфортного проживания».

Чистую воду для жильцов будут брать из скважины с последующей фильтрацией, электричество ― из генераторов, которые будут работать, даже если свет в городе отключат. Для продуктов обустроят склад с холодильным оборудованием, а чистый воздух обеспечит система вентиляции.