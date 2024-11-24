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Криптоинвестор спрятал в США пять сундуков с сокровищами на 2 млн долларов

Сегодня в 18:24
Фото: There’s Treasure Inside/YouTube

Музыкант и один из ранних криптоинвесторов Джон Коллинз-Блэк из Калифорнии спрятал в США пять сундуков с сокровищами на миллионы долларов. Об этом сообщает Business Insider.

Среди драгоценностей, которые можно найти в его тайниках, ― первый физический биткоин Casascius, зеленый колумбийский изумруд, артефакты с затонувшего корабля, стакан Джорджа Вашингтона и карточка покемона Shining Charizard 2002 года.

Большинство из этих сокровищ он приобрел в последние пять лет на аукционах и у антикваров. Их общая стоимость оценивается в 2–3 млн долларов. Ни один из сундуков не закопан на частной земле, и чтобы добраться до них, не нужно совершать опасные трюки.

Подсказки, необходимые для поиска драгоценностей, предприниматель опубликовал в книге «Внутри есть сокровище». По его словам, для поиска зацепок в тексте потребуется внимательное чтение и острый, но открытый ум.

Каждый из пяти сундуков сам представляет собой коробку-головоломку. Коллинз-Блэк разместил на сундуках инструкции о том, как их открыть, чтобы люди не решили разломать их силой.

По словам криптоинвестора, только он знает, где находятся сундуки, поэтому расспросы его родственников и друзей не помогут. Предприниматель собственноручно прятал коробки по стране, проходя пешком более 160 километров во время своих поездок.

«Если биткоин вырастет до 500 тыс. или 1 млн долларов, эти сокровища будут стоить 10 млн через 5–7 лет. Когда кто‑то их найдет, я просто отпраздную это и буду радоваться», ― отметил бизнесмен. Он признался, что среди спрятанных реликвий у него нет любимой, но особую слабость он питает к изумруду, потому что на него «приятно смотреть».

Коллинз-Блэк решился на этот проект после того, как сам принял участие в поиске сокровищ, правда, неудачно. Он охотился за сундуком коллекционера Форреста Фенна, который спрятал клад, полный золота и драгоценностей на миллион долларов. Фенн оставил подсказки в своей автобиографии и побудил на поиски тысячи людей, среди которых четверо погибли. Сундук искали десять лет, пока в 2020 году его не обнаружили в Скалистых горах в США.

Коллинз Блэк не преуспел в поисках, но ему так понравилась задумка, что он решил организовать подобный проект. Он начал работать над ним во время пандемии ковида.

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