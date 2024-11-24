В Беларуси запретили 35 книг, «способных нанести вред национальным интересам»

В реестр попал и роман российских писательниц Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке», а также его продолжение ― «О чем молчит ласточка». Сюжет произведений концентрируется вокруг отношений пионера и вожатого.

В списке запрещенных есть еще несколько книг, изданных российским издательством Popcorn Books, ― «Дни нашей жизни» и «Окна во двор» Микиты Франко, «В конце они оба умрут» и «Скорее счастлив, чем нет» Адама Сильвера.

Под запрет попала книга «Интимная Русь. Жизнь без домостроя, грех, любовь и колдовство» этнографов Натальи Серегиной и Надежды Адамович. В ней рассказывается, «как жили и любили друг друга люди в семьях княжеских и царских, боярских и крестьянских, в семьях рабов и простых горожан».