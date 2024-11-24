В Беларуси запретили 35 книг, «способных нанести вред национальным интересам»

Министерство информации Беларуси опубликовало список из 35 книг, которые, по мнению властей, «способны нанести вред национальным интересам». Среди них незаконченный роман Маркиза де Сада «120 дней Содома».
В реестр попал и роман российских писательниц Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке», а также его продолжение ― «О чем молчит ласточка». Сюжет произведений концентрируется вокруг отношений пионера и вожатого.
В списке запрещенных есть еще несколько книг, изданных российским издательством Popcorn Books, ― «Дни нашей жизни» и «Окна во двор» Микиты Франко, «В конце они оба умрут» и «Скорее счастлив, чем нет» Адама Сильвера.
Кроме того, в Беларуси запретили серии манги «Токийский гуль», «Магическая битва», «Выдающиеся звери», «Благословение небожителей», «Гангста. Gangsta» и «Основатель Темного Пути».
Под запрет попала книга «Интимная Русь. Жизнь без домостроя, грех, любовь и колдовство» этнографов Натальи Серегиной и Надежды Адамович. В ней рассказывается, «как жили и любили друг друга люди в семьях княжеских и царских, боярских и крестьянских, в семьях рабов и простых горожан».
Еще пара произведений в списке запрещенных ― «Сучки. Секс, эволюция и феминизм в жизни самок животных» зоолога Люси Кук, а также творческий блокнот «Уничтожь меня везде» с заданиями на лето от канадской писательницы и художницы Кери Смит.
Что именно послужило причиной запрета этих книг, не уточняется. Вероятно, некоторые произведения запретили из‑за упоминания в них ЛГБТ*-отношений.
За продажу этих книг для компаний будет предусмотрена ответственность в виде отзыва регистрации в качестве распространителя печатных изданий. О каких‑либо санкциях в отношении читателей и покупателей власти страны не сообщают.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.