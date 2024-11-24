В Индии мужчина «ожил» перед собственной кремацией

В индийском штате Раджастхан мужчина подал признаки жизни непосредственно перед кремацией. Об этом сообщает Times of India.
Согласно предварительному расследованию местной администрации, врачи районной больницы объявили мертвым 25-летнего Рохиташа Кумара, увидев остановку сердца на приборе ЭКГ.
Вскрытие врачи проводить не стали. В отчете о смерти они написали, что мужчина умер от дыхательной недостаточности, вызванной заболеванием легких.
«Они провели вскрытие только на бумаге, но физически его не сделали. Без проведения вскрытия был выпущен отчет», — пояснил районный инспектор Джхунджхуну Рамаватар Мина.
Спустя четыре часа после официального времени смерти Кумар «ожил» перед погребальным костром. Его направили обратно в больницу, но, не доехав до нее, мужчина скончался.
С сентября этого года Кумар находился в доме престарелых. В связи с инцидентом организована проверка. Трое медиков, включая главврача больницы, отстранены от должности.
Случаи, когда люди «оживают» перед собственной кремацией, время от времени случаются в Индии. В феврале этого года 52-летнюю жительницу города Берхампур обнаружил в постели без признаков жизни супруг, и родственники подготовили обряд прощания. Женщина очнулась перед тем, как ее собирались положить на погребальный костер.