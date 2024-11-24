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Ким Кардашьян похвалила «Субстанцию» за образ Деми Мур. В сети считают, что она не поняла фильм

Сегодня в 16:23
Фото: из соцсетей Ким Кардашьян

Ким Кардашьян посмотрела «Субстанцию». Она высоко оценила визуал и образ Деми Мур. Поклонники картины считают, что инфлюенсер не поняла фильм.

На реакцию инстаграм*-персоны обратили внимание авторы официального аккаунта фильма в твиттере. Они были удивлены сторис от селебрити: «Ага, это реальный скриншот».

Кардашьян была впечатлена увиденным. Судя по фото, написать о зрелище ей захотелось уже на первых минутах: «Вечером посмотрела „Субстанцию“ с Деми Мур. Визуал потрясающий, Деми Мур тоже выглядит потрясающе [скорее всего, инфлюенсер допустила ошибку, и автокоррекция поставила more вместо night — прим.ред.]».

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Шизоанализ и некрофилия: боди-хорроры из Канн — «Субстанция» Фаржа и «Саван» Кроненберга

«Субстанция» получила приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий, а сюжет картины построен вокруг ведущей фитнес-шоу, которой необходимо помолодеть, чтобы сохранить работу и популярность. В рецензии на боди-хоррор критикесса Анна Стрельчук отметила, что лента по сути, говорит о сложности принятия себя в условиях завышенных требований к своему телу.

«Режиссер Коралин Фаржа не только остроумно издевается над патриархально-капиталистическим миром, устанавливающим недостижимые идеалы красоты и превратившим женское тело в объект желания и товар, но и делает из этого социокультурного феномена элемент собственной киноэстетики. Отвоевывает подобную репрезентацию женского тела и размывает границы между художественным и политическим, личным и общественным, искусственным и реальным, комедией и трагедией», — объяснила она.

Фанатам громкого хоррора показалось забавным, что звезда бьюти-индустрии увидела в критикующей стандарты красоты ленте лишь красивую картинку и образ актрисы в главной роли.

Авторы сразу нескольких постов представили, что Кардашьян была бы в числе первых амбассадоров возвращающей молодость сыворотки, если такая вещь существовала на самом деле. Некоторые обратили внимание, что модель выложила кадр с первых минут фильма, и предположили, что она не стала задерживаться на все более чем два часа. Кто‑то посчитал, что Кардашьян смотрела фильм закрытыми глазами и пропустила всю суть.

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Из Карлы Бруни в Беллу Хадид: кто из звезд мог принять «Субстанцию»

В части комментарием Кардашьян припомнили ее собственные слова о красоте. Например, презентуя линейку товаров для ухода за кожей, в разговоре с The New York Times она несколько лет назад пошутила, что ела бы какашки каждый день, если бы они делали кожу моложе.

В эпизоде реалити-шоу «Кардашьяны» 43-летняя звезда выразила желание играть в кино: «Я могла бы снимать по фильму в год. Я буду хорошо выглядеть еще около 10 лет, на большее меня не хватит».

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