Стендап-комик Гурам Демидов принес извинения за шутку об Иисусе. Она возмутила православных активистов, а юморист отменил несколько концертов. Видео он опубликовал в телеграм-канале

21 ноября на ставушю печально известной шутку обратил внимание боец ММА и «русский, православный человек» Макс Дивинич. «Это смешно? 22 числа этот бес выступает в Самаре», — возмутился он в личном телеграм-канале.

На записи с одного из выступлений резидент «Stand Up на ТНТ» и Stand-Up Club #1 Демидов предположил, что Иисус мог открыть сеть магазинов «Красное и Белое», благодаря чему «в каждом доме есть вино по цене воды»

«У меня есть доказательство, что Бог с русскими. Я уверен, Иисус открыл сеть „Красное и Белое“. Сами посудите: в каждом доме есть вино по цене воды. Он по себестоимости отдает», — произнес комик со сцены.

Шутка задела ведущего телеканала «Спас» и «Соловьев Live» Романа Голованова. Ему не понравилось, что темой для шуток у артиста с концертным туром по городам России стало именно причастие, а не мусульманские традиции или порядки народов Кавказа. Кроме того, в выступлении он увидел, как «они вколачивают в головы» штамп, что русские — это алкоголики

«Попрошу своих братьев из „Сорок Сороков“ взять его на контроль. У ребят работает прекрасный правозащитный центр. Они свою работу знают. И богохульников наказывать умеют», — написал Голованов.

В православном движении подписчиков призвали писать обращения в Следственный комитет и привлечь Демидова к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих и унижение русских.

«Самарских правоохранителей, прокуратуру просим, чтобы духу его не было среди нашей молодёжи в Самаре завтра», — заканчивается пост.

После этого концерт комика в городе 22 ноября был отменен. Администрация площадки сообщила «Осторожно, новости», что Демидов сам отменил концерт «понятно, по каким причинам».

Также сорвались выступления артиста в Саратове и Волгограде 23 и 24 ноября.

1 / 3 Страница продажи билетов на выступление в Самаре. 2 / 3 Страница продажи билетов на выступление в Саратове. 3 / 3 Страница продажи билетов на выступление в Волгограде.

«Благодарны самарским правоохранительным органам, соратникам из самарских отделения Русской общины, отделения СЧ и всем, кто не прошёл мимо, первая ласточка пошла: выступление кощунника Гурама Демидова в Самаре отменено», — отметили победу в «Сорока сороках».

В разговоре с Life.ru заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал юмориста извиниться перед верующими.

«Комики, как и все люди, должны иметь представления о пределах допустимого. То, что унижает людей по признаку их веры — не может быть шуткой. Думаю, что лучший совет, который можно дать этому артисту — извиниться перед верующими, которых он унизил»

23 ноября Демидов опубликовал видео с извинениями. Он упомянул слова «представителей РПЦ» по поводу своей шутки.

«Меня это сильно расстроило, я выступаю только для того, чтобы поднять людям настроение, чтобы они смеялись. Никогда в жизни я не хотел кого‑то обидеть. В этот раз, к сожалению, так получилось», — говорит комик на записи.